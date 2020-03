Toutes les célébrations religieuses publiques annulées jusqu’au 19 avril inclus

Les évêques de Belgique ont décidé de prolonger la suspension de toutes les célébrations religieuses publiques jusqu’au 19 avril inclus, en raison de la pandémie de coronavirus, indiquent-ils lundi dans un communiqué. Tous les services liturgiques de la Semaine Sainte (5-12 avril 2020) sont dès lors suspendus.

Pour le Dimanche des Rameaux, quelques célébrations en cercle fermé sont prévues en vue de diffusions à la radio, à la télévision ou en livestream. Les Rameaux bénis ne seront toutefois pas disponibles, pour éviter tout rassemblement. Les Saintes Huiles seront par ailleurs distribuées «après la pandémie, selon les directives de chaque diocèse».

Pour le Jeudi Saint, Vendredi Saint, la Veillée pascale et Pâques, des célébrations avec quelques personnes, avec respect de la distance de sécurité, auront lieu pour être diffusées. Le sacrement de réconciliation individuel ne sera pas conféré. «Les évêques de Belgique autorisent les fidèles à reporter leur confession pascale à une date ultérieure», annoncent-ils.

Quant aux baptêmes d’adultes, les évêques leur proposeront «dès que possible» une autre date. De même pour les baptêmes et mariages religieux, qui sont reportés «jusqu’à ce que ces célébrations soient à nouveau possibles».

Les célébrations de la confirmation et de la première communion prévues jusqu’au 19 avril ne pourront pas non plus avoir lieu. Pour celles prévues après le 19 avril, les évêques «communiqueront les informations nécessaires le plus tôt possible et dès que les mesures du gouvernement le permettront».

Enfin, les églises restent ouvertes pour la prière individuelle et le recueillement, sauf décision contraire de la commune.

«L’information sur les services liturgiques diffusés à la radio, à la télévision ou en livestream pendant la Semaine Sainte sera disponible sur le site de Cathobel et de Kerknet ainsi que sur les sites diocésains ou vicariaux.»

Le pape prononcera lui un message de bénédiction «Urbi et Orbi» vendredi à 18h00, rapporte Cathobel sur son site internet.