À Orp-Jauche, le bourgmestre fait fermer le RAVeL «à cause d’inconscients»

Le bourgmestre d’Orp-Jauche a fait fermer la portion du RAVeL qui traverse sa commune. Des sanctions tomberont en cas d’infractions.

Hugues Ghenne, bourgmestre d’Orp-Jauche, est excédé. «Ce week-end, j’ai vu des hordes de Flamands à vélo, un groupe de 7 jeunes prendre une bière, couchés les uns sur les autres, des gens pique-niquer par groupes de 10 ou 15 personnes, comme si de rien n’était. Franchement, cela me sidère, lance-t-il. Ces gens ne comprennent pas que des gens meurent à cause du coronavirus et que l’on doit respecter à la lettre les mesures de confinement.»

En réaction, il a décidé de fermer physiquement la portion orp-jauchoise du RAVeL. Un arrêté de police a été pris en ce sens, et les sanctions tomberont en cas d’infractions. «Je peux comprendre qu’il s’agit d’un lieu idéal pour l’activité physique, mais les règles de distanciation sociale ne sont pas respectées. La fermeture était inévitable à cause de ces inconscients. J’ai pris contact avec le gouverneur Gilles Mahieu, qui m’autorise à prendre cette décision. J’ai également fait part de cette décision aux bourgmestres voisins.»

Hugues Ghenne le rappelle: «Restez chez vous!» D’ailleurs, la police locale est passée de l’avertissement au PV en cas d’infraction depuis ce lundi. La sanction d’application est une peine de prison pouvant aller de 8 jours à 3 mois de prison et/ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 500€. De quoi en dissuader certains? (R.I.)