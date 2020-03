L’incivisme provoque la fermeture des parcs à La Louvière

Plus de promenade au parc Gilson: l’incivisme de certains a poussé le bourgmestre à interdire l’accès aux parcs. Ville La Louvière

L’indiscipline de certains habitants pousse le bourgmestre de La Louvière à fermer les parcs communaux.

Fini de prendre l’air dans les espaces verts louviérois. Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière, a pris la décision de fermer les accès à tous les parcs et les espaces verts situés sur le territoire de la Ville de la Louvière, en ce inclus le site des Étangs de Strépy.

Cette mesure a été prise suite au constat que les dispositions du Comité national de Sécurité, en termes de rassemblements publics et de respect de la distanciation sociale, ne sont pas respectées.

Dans le communiqué annonçant cette fermeture, il est rappelé que les rassemblements sont interdits et que le confinement et le respect des règles sanitaires de base sont à ce jour les meilleurs et les seuls remparts contre la propagation du virus.