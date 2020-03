Coronavirus: quatre cas positifs à la maison de repos La Bouvière à Vielsalm

Trois résidents et un membre du personnel de la Maison de repos et de soins «La Bouvière» de Vielsalm ont été testés positifs au Covid-19.

C’est un scénario que tous craignaient. Trois résidents et un membre du personnel la maison de repos La Bouvière, à Vielsalm, ont été testés positifs au coronavirus.

Au total donc, ce sont quatre personnes qui sont touchées. Toutes les mesures de confinement et d’isolement ont été prises. «Les résidents ont été placés dans des chambres privées avec tout le confort nécessaire, explique Olivier Binet, directeur général adjoint en charge du pôle extra-hospitalier. À l’instant où je vous parle, ces personnes se portent bien. La procédure d’isolement est la même qu’en cas de forte grippe».

Le membre du personnel, lui, avait été écarté quatre ou cinq jours avant qu’il ne soit testé positif car il présentait plusieurs symptômes. «Nous protégeons l’ensemble du personnel, reprend le directeur général adjoint. Nous prenons la température de tout le monde avant leur pause. De plus, nous sommes aidés par les hôpitaux. Nous avons également tout le matériel nécessaire comme des tenues, des masques et du désinfectant».

Les résidents mangent dans leur chambre

La température est également prise quatre fois par jours, nuit comprise, chez l’ensemble des résidents. «Nous avons également la possibilité de mesurer le taux de saturation au niveau de l’oxygène avec un saturomètre. Il est possible qu’un résident n’ait pas de température mais présente une désaturation. À ce moment-là, l’infection commence à arriver et nous pouvons très vite le détecter et réagir», affirme encore Olivier Binet. Non seulement toutes les mesures d’hygiène sont prises mais la direction a également revu l’ensemble des membres du personnel afin de mettre en place certaines mesures de prévention. Un médecin-coordinateur est disponible.

Le restaurant a été fermé, les pensionnaires mangent donc chacun dans leur chambre. Le directeur général adjoint explique encore qu’il y a possibilité de faire directement des tests sur les personnes jugées suspectes. Les familles de tous les résidents, quant à elles, ont été prévenus de la situation. Pour l’instant, tous les membres infectés se portent bien.