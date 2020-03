Coronavirus: Biowanze produit du gel désinfectant

La première production de 2 000 litres a lieu ce lundi. Le gel sera livré gratuitement à des homes, des hopitaux, à la police fédérale.

La Raffinerie Tirlemontoise et ses partenaires belges du groupe Südzucker se mobilisent pour aider la Belgique à faire face à la crise sanitaire Covid-19. Ce lundi, Biowanze se lance dans la production de gel désinfectant à partir d’éthanol de blé et de betterave. «Nos équipes se sont décarcassées ces derniers jours, les essais sont probants. Les premiers 2000 litres seront mis en bouteille en fin de journée», explique Guy Paternoster, CEO de la Raffinerie Tirlemontoise.

«On peut partiellement répondre à la pénurie»

Le volume de production va augmenter au fil des jours. Le gel désinfectant produit par Biowanze, sera livré gratuitement, selon les besoins des autorités publiques. «Nous avons déjà été contactés par les hôpitaux de la région de Tirlemont et par la Commune de Wanze pour ses maisons de repos. Je viens de recevoir une demande de livraison de la part de la police fédérale, confie ce lundi matin Jean-Luc Claes, directeur juridique de la Raffinierie Tirlemontoise. Il y a une pénurie de gel désinfectant puisque tout le monde s’est rué dessus dès le début de la pandémie de coronavirus. On s’est dit qu’on pouvait partiellement y remédier.» En tant que producteur de bioéthanol, Biowanze a eu les autorisations nécessaires en urgence via les Douanes et accises pour pouvoir produire le gel désinfectant et le stocker.

Et la demande de sucre explose

Parallèlement à cette nouvelle production, la Raffinerie Tirlemontoise a augmenté celle du sucre emballé pour répondre à l’explosion de la demande des consommateurs. «En crise, les gens se ruent toujours vers les produits de base comme le sucre et le sel, observe Jean-Luc Claes. Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour faire sortir un million de paquets d’un kilo de sucre par jour de notre usine à Tirlemont.»

