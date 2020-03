Tragique reportage de la RTBF à Bergame: morgues débordées, funérailles express, armée appelée à l’aide

Les images terribles tournées à Bergame par Valérie Dupont, correspondante de la RTBF en Italie, montrent la tragédie qui frappe le pays. Pour convaincre, s’il le fallait encore, que le coronavirus laissera une trace indélébile partout où il passe.

L’Italie est de loin le pays le plus frappé par la crise du coronavirus. Mais derrière les chiffres abstraits du nombre de morts qui s’accumulent, il y a surtout des tragédies humaines qui frappent sans relâche.

Notamment à Bergame, l’un des foyers de l’épidémie dans le nord du pays, près de Milan.

À chaque coin de rue, dans les paroles de chaque habitant, dans les larmes des proches qui ont perdu des êtres chers, la mort plane. En permanence.

Le virus devient soudainement un ennemi bien plus visible. Celui qui a déjà emporté tant de vies. Ce reportage exceptionnel de la RTBF vaut plus que mille mots.

«Trouver une distance avec nos émotions»

Après la diffusion, Valérie Dupont est revenue sur les conditions de tournage de ce document essentiel. (vidéo ci-dessous, à partir de 3 min 15 s)

«On doit évidemment faire beaucoup plus attention. On doit protéger les équipes qui tournent avec nous, quand elles veulent bien le faire, car certains ne veulent plus aller dans le nord de l’Italie», explique la journaliste.

Face à ses propres émotions, le travail est aussi devenu terriblement éprouvant. «Même nous, journalistes, nous avons nos émotions. Et je peux vous dire que devant le cimetière de Bergame je n’en menais pas large», poursuit-elle. «C’est une tout autre façon de faire».

Avant de préciser que l’Italie paie aussi peut-être le désinvestissement des précédents gouvernements dans son système de soins de santé. «On le paie très fort dans cette crise. […] Il faudra rouvrir ce débat après l’épidémie», conclut-elle.