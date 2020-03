Le nageur Cameron van der Burgh, champion olympique, infecté par le coronavirus: «Le Covid-19 n’est pas une blague»

Le nageur sud-africain Cameron van der Burgh, champion olympique en 2012 sur 100 m brasse, a déclaré dimanche avoir contracté le Covid-19, livrant un témoignage sur les dégâts que peut causer la maladie, qui menace inexorablement la tenue des Jeux à Tokyo cet été.

«Cela fait 14 jours maintenant que je lutte avec le Covid-19», a écrit sur Twitter van der Burgh. «De loin le pire virus que j’aie jamais enduré bien qu’étant un individu en bonne santé avec des poumons solides (pas de tabagisme/du sport), menant une vie saine et étant jeune».

Agé de 31 ans, cet ancien détenteur du record du monde du 100 m brasse, a pris sa retraite des bassins en 2018. Il fait a priori partie des personnes peu susceptibles d’être gravement atteintes par le nouveau coronavirus. Pourtant il assure que l’affaiblissement causé par la maladie persiste.

«Bien que les symptômes les plus graves (grosse fièvre) se soient apaisés, je continue de lutter contre une forte fatigue générale et une toux résiduelle», décrit van der Burgh. «Toute activité physique telle que la marche me laisse épuisé pendant des heures».

Selon lui, contracter le virus serait un coup dur pour n’importe quel athlète actuellement en préparation. «La perte de condition physique a été immense […] Les athlètes qui contracteront le Covid-19 […] subiront une lourde perte dans leur condition physique alors qu’ils sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. Une infection encore plus près de la compétition étant le pire».

Alors que le Comité international olympique subit une pression de plus en plus forte pour reporter les Jeux de Tokyo 2020, van der Burgh craint que l’objectif olympique que se fixent certains athlètes ne les pousse à mettre leur santé en danger en essayant de se préparer.

«Les athlètes continueront de s’entraîner car il n’y a aucune clarification sur les Jeux d’été et ils s’exposent ainsi à des risques inutiles […] La santé passe avant tout – le Covid-19 n’est pas une blague».