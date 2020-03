«On se retrouvera bien vite, famille et ami. Imaginez notre bonheur. Courage, tendresse et amitié.» Samedi matin, ce message pouvait être lu sur un panneau par les clients attendant leur tour sur le trottoir de la librairie De Marco à Amay. «J’ai débuté le 1er jour de confinement pour amener du positivisme à mes clients. Depuis, des proches et des amis m’en envoient et je les retranscris. C’est très apprécié», confie Lionel, le gérant de la librairie.