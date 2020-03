Kenny Rogers, star de la country

L’auteur de «The Gambler» s’en est allé à l’âge de 81 ans, après une carrière de plus de 60 années.

La star de la musique country Kenny Rogers, dont la carrière s’est étalée sur plus de 60 ans, s’est éteinte à l’âge de 81 ans, a annoncé sa famille dans la nuit de vendredi à samedi.

Kenny Rogers, qui était en «soins palliatifs, s’en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle et entouré de sa famille», ont déclaré ses proches dans un communiqué.

Sa famille a indiqué organiser une cérémonie intime et en petit comité «par précaution liée à l’urgence nationale du Covid-19».

Grâce à des tubes comme «The Gambler,» «Lucille» ou «Islands in the Stream», le chanteur né au Texas en 1938 a laissé une empreinte indélébile sur le monde de la musique américaine.

«Ses chansons ont séduit les amoureux de la musique et touché la vie de millions de personnes dans le monde entier», a salué Keith Hagan, son agent.

Duos avec Dolly Parton

Kenny Rogers avait accédé à la célébrité grâce à ses duos avec la star de la country Dolly Parton, et ses apparitions dans des films au cinéma et à la télévision, comme dans l’émission «The Muppet Show».

«On ne sait jamais à quel point on aime quelqu’un jusqu’à ce qu’il soit parti », a confié samedi Dolly Parton, légende de la country, sur Twitter. «J’ai le cœur brisé», a-t-elle ajouté dans une vidéo, versant des larmes en tenant une photo les montrant ensemble. «Je t’aimerai toujours».

La carrière de Kenny Rogers avait commencé à la fin des années 1950, et il était rapidement devenu une référence dans le rockabilly, jazz et d’autres genres qu’il réinterprétait dans son style country.

Sa chanson «The Gambler» («Le joueur»), issue d’un album éponyme sorti en 1978 était son tube phare, qui a connu un énorme succès aux États-Unis comme à l’étranger.

Kenny Rogers avait joué dans une série de films inspirés de cette chanson, eux aussi appelés «The Gambler» mais aimait plaisanter sur le fait qu’il n’était lui-même pas un grand fan de paris ou de jeux.

«J’ai appris il y a longtemps que je ne peux jamais gagner assez d’argent pour que cela m’emballe, mais que je peux en perdre assez pour me déprimer», confessait-il à la radio américaine NPR.

Ses tubes ont occupé 24 fois la tête du hit-parade, et ce membre du «Country Music Hall of Fame» avait remporté six «Country Music Awards».

Marié cinq fois, il était le père de cinq enfants.