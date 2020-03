Agression: les Delhaize de Habay et Étalle fermés hier

Les deux magasins Delhaizeétaient fermés hier. Il semblerait que la fermeture soit due à une rixe la veille.

Les habitants des régions de Habay et Étalle ont été privés hier de leur magasin Delhaize habituellement ouvert le dimanche. En vitrine, sur une affiche, on peut y lire «agression – un jour de fermeture» et pour compléter «Nous ne sommes pas responsables du coronavirus».

Il ne nous a pas été possible de connaître la véritable raison de cette fermeture. Les deux surfaces commerciales sont gérées par la même société. D’après les informations que nous avons pu recueillir, il semblerait qu’une rixe survenue la veille, samedi fin de journée, serait à l’origine de la fermeture. Sans trop s’avancer sur la cause, il semble qu’en ces temps difficiles pour chacun, un client mécontent de se voir limité dans sa quantité d’achats du même produit s’en soit pris au personnel du magasin déjà rudement mis sous pression.

Une information qui reste à vérifier.