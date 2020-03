L’entrepreneur André Roiseux, 69 ans, est décédé cette après-midi

Le communiqué en intégralité

Bernadette Thény, directrice générale, l’équipe de la Chambre de commerce, les vice-présidents Gérard Piron, Michel Bouttier et Étienne Genin ainsi que le Conseil d’Administration de la Chambre de commerce ont envoyé un communiqué commun que voici:

«C’est avec une immense tristesse que la Chambre de commerce vous contacte aujourd’hui en pleine période de confinement. Notre Président, André Roiseux, vient de nous quitter, victime du coronavirus. Ce drame touche évidemment l’ensemble du Conseil d’administration, la Directrice, avec laquelle il formait depuis de nombreuses années un vrai tandem au service de l’Institution, et toute l’équipe de la Chambre, qui lui faisait entièrement confiance. Mais en ces heures dramatiques, nous voulons tout d’abord, et avant tout, penser à son épouse, Andrée, à sa fille Catherine, à son beau-fils, Grégory, ainsi qu’à ses petites-filles qu’il aimait tant. Nous leur présentons en notre nom, mais aussi au nom de tous les patrons de notre grande famille, nos plus sincères condoléances. Notre Président a donné de son temps et de son énergie pour la Chambre de commerce, nous ne l’oublierons pas. Nous nous souviendrons, comme vous sans doute, de sa jovialité exceptionnelle, de sa verve au micro et de son humour dans les relations. André était vraiment quelqu’un de bien! Nous nous rappellerons aussi qu’il a été un excellent Président, toujours prêt à s’investir pour la Chambre, pour les patrons, pour le Luxembourg belge. Il aimait à dire que la Chambre de commerce est «The place to be», nous lui disons aujourd’hui, avec des larmes dans les yeux, que nous n’oublierons pas ces mots et qu’il restera pour toujours en nos cœurs quand la Chambre réunira ses patrons.»