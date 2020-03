Le CHRH a besoin de blouses

Après les masques, c’est de blouses de laboratoire dont le CHRH commence à manquer. La direction lance un appel.

La direction médicale du CHRH lance un appel à tout qui pourrait lui fournir des blouses de laboratoire. «Les fournisseurs sont en rupture et tous les hôpitaux en manque, insiste le Dr Christophe Levaux qui tire le bilan du week-end pour lequel on s’attendait au pire. On a eu des arrivées de patients mais cela n’a heureusement pas explosé. Comme dans le pays, les cas de coronavirus augmentent mais la pente n’est pas exponentielle. Tant qu’elle reste linéaire, on saura tenir le coup.»