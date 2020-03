De la musique à la fenêtre pour ceux qui travaillent en pleine pandémie

À Huccorgne, Julien Housard invite son village à diffuser une même chanson depuis sa fenêtre en soutien à ceux qui travaillent.

Depuis plusieurs jours maintenant, des Belges applaudissent chaque soir à 20h depuis leurs fenêtres afin de marquer le soutien au personnel médical. C’est en voyant ce mouvement se mettre en place que Julien Housard, un habitant de Huccorgne (Wanze) a eu une idée. «J’ai toujours été un fou de musique et je trouve que la musique rassemble les gens. Vendredi, j’ai donc proposé sur le groupe “T’es un vrai Veau huccorgnois” de choisir une chanson via un sondage. L’idée étant que chacun diffuse ensuite la chanson choisie via un haut-parleur chaque soir à 20h et qu’une fois la chanson terminée, on fasse un maximum de bruit en applaudissant, en criant,…»

Via cette action, le Huccurgnois souhaite que tout le monde manifeste son soutien au corps médical mais aussi à tous ceux qui continuent à travailler. «Le but est, bien sûr, de remercier le personnel médical qui est en première ligne mais aussi tous les autres, comme le secteur de l’alimentation par exemple.»

L’idée a rencontré un joli succès lors de son lancement vendredi puisque plusieurs habitants du village y ont participé. Depuis, Julien Housard a lancé un groupe spécialement dédié à cette action et baptisé «Tous ensemble en musique avec Huccorgne» et ce, «afin de rassembler des gens qui habitent également dans des villages alentour».

Déjà un effet tache d’huile dans la région

Chaque jour, un sondage est donc lancé afin de choisir la chanson qui sera diffusée le soir même. «Vendredi, c’est la chanson de Soprano “A nos héros du quotidien” qui a été choisie. Et samedi soir, c’est “A nos souvenirs” du groupe “Trois cafés gourmands “». Ce dimanche soir, «Un autre monde» de Téléphone allait résonner dans le village des «Vias». Pour Julien Housard, c’est aussi une façon de conserver du lien social en cette période de confinement. «Cela créé une chouette ambiance dans le village», se réjouit le Huccorgnois qui compte d’ailleurs bien poursuivre cette action «jusqu’à ce qu’on soit libre».

L’épiphénomène huccorgnois est déjà en train de faire fi des frontières. Quelques heures seulement après sa création, le groupe Facebook créé par Julien Housard rassemble en effet près de 1100 membres. Un engouement incroyable pour le Huccorgnois. «J’espérais qu’un maximum de personnes jouent le jeu mais je ne m’attendais pas à un tel engouement, surtout si rapide.» L’engouement s’est même étendu au-delà de la commune de Wanze. «Cela se diffuse beaucoup dans les villages et communes voisines et même plus loin, jusqu’en Espagne.»

