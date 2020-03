L’initiative «We kick Corona» a rassemblé plus de 2,5 millions d’euros

Leon Goretzka (gauche) et Joshua Kimmich (droite). Reporters/DPA

L’initiative ‘We kick Corona’, lancés par les joueurs de football allemands Leon Goretzka et Joshua Kimmich a déjà rassemblé plus de 2,5 millions d’euros pour les œuvres de charité dans la lutte contre le coronavirus.

Les deux joueurs du Bayern Munich avaient donné le premier million et plus d’1,5 million ont été récoltés en plus, peut-on lire sur le site internet de la plateforme dimanche.

Vingt-et-un joueurs dont Leroy Sane, Julian Draxler, Mats Hummels ou encore Klaas-Jan Huntelaar, ont également fait des dons. Le site annonce aussi qu’il y a eu plus de 500 petits donnateurs et que 350 organisations ont fait des demandes pour recevoir des dons.

«Avec #WeKickCorona nous voulons aider ceux qui aident les autres et contribuer pour s’assurer qu’après la crise notre société soit aussi diversifiée et forte qu’avant’, ont déclaré Kimmich et Goretzka lors du lancement de l’initiative vendredi.

Robert Lewandowski, qui évolue aussi au Bayern, a également fait un don d’un million d’euros avec sa femme dans cette crise sanitaire selon le journal allemand Bild. «Nous sommes tous dans la même équipe. Soyons forts dans ce combat. Si nous pouvons aider quelqu’un, faisons-le», avait déclaré Lewandowski samedi au Bild.