VIDÉOS | Les profs de gym du Collège Saint-Michel se mettent en scène pour donner des cours en ligne

Un grand succès

Le succès est au rendez-vous! Dès la première vidéo, l’initiative de l’école carolo a trouvé son public. «Super bonne idée! Ultra motivante et bourrée d’humour de plus. Hâte de voir la prochaine vidéo pour plus d’exercices avec nos profs préférés», écrit une élève.

Cette première vidéo a été vue près de 2 500 fois. Soit plus du double du nombre d’élèves que compte l’école secondaire.