Jean-Michel Javaux hospitalisé pour… une pneumonie virale

Le bourgmestre d’Amay a été admis en observation au CHRH. Stéphanie Caprasse le relaie à la tête de la Commune.

En cette période de pandémie de coronavirus et de l’anxiété qu’elle suscite à juste titre, le message de Jean-Michel Javaux à l’attention de ses cocitoyens, ce dimanche, sur sa page Facebook a d’autant plus généré de messages de soutien. Le bourgmestre amaytois y signale avoir été hospitalisé ce dimanche au CHRH pour une pneumonie virale. «Je me vois contraint de prendre quelques jours de recul en pleine crise, à l’insu de mon plein gré, regrette Jean-Michel Javaux. Et vous savez à quel point ça m’ennuie. Après avoir strictement surveillé les consignes médicales (consultation à distance) et de santé publique ces derniers jours en nous confinant à la maison avec mon amoureuse, et en télétravaillant et communiquant uniquement via Facebook, Whatsapp ou autres moyens de communication, je suis depuis ce dimanche matin en observation à l’hôpital pour une pneumonie virale (on verra dans 24 à 48 h la source virale mais bon, on a bien un doute…) et un poumon un peu moins en forme.»

Son rappel à respecter les demandes de confinement

Après tous les contrôles, son épouse a, elle, pu rentrer à domicile avec toutes les précautions d’usage. Et le Jean-Michel Javaux de rappeler tout le monde à la plus grande vigilance. «C’est l’occasion pour moi de soutenir de tout près, le personnel soignant du CHRH et de tous les hôpitaux du pays et toutes celles, tous ceux qui sont en première ligne pour nous toutes et tous, en laissant de côté leurs propres familles. L’occasion aussi de vous dire à quel point elles/ils comptent sur vous pour respecter les demandes de confinement surtout et leurs futurs appels éventuels pour du matériel (comme des blouses de protection style tabliers de salle d’opérationj par exemple). Prenez bien soin de vous, de vos familles, de vos voisins, à distance, et des autres.»

Stéphanie Caprasse endossera les responsabilités de bourgmestre ff d’Amay durant l’absence de Jean-Michel Javaux.