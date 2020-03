Confinement: 7 activités pour animer les enfants

Lancé le 15 mars par la rédaction de L’Avenir, le groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison» recueille de bonnes idées pour occuper les enfants. En voici une seconde sélection.

En moins d’une semaine, le groupe Facebook «Comment occuper ses enfants à la maison» a déjà été rejoint par plus de 900 personnes. L’idée? Venir partager ses idées pour animer les enfants pendant le confinement. Partager… ou venir chercher des idées.

Et justement, partager des idées, c’est que nous allons faire dans cet article. Voici une deuxième sélection qui sera suivie par d’autres.

1 Apprendre à dessiner des personnages

En cette période de confinement, les appels à réaliser un dessin sont nombreux. En début de semaine, Salomé, 4 ans, invitait tous les enfants à participer à une expo éphémère et virtuelle sur Facebook en envoyant des dessins évoquant le virus.

Sur le groupe Facebook, une autre idée est revenue plusieurs fois: apprendre à dessiner des personnages Disney en plusieurs étapes. Mickey, Donald ou Dingo n’auront plus de secret pour les enfants.

2 Se laver les mains pour faire disparaître le virus

L’idée vient d’un papa. Comment apprendre à ses enfants à bien se laver les mains?

Tous les jours, Marco dessine sur la main de son fils âgé de 4 ans un petit virus. Pour faire disparaître la bête, l’enfant doit suffisamment se laver les mains durant la journée.

Une idée créative.

3 Le Kids Challenge «Tout ira bien»

À l’instar des Italiens et leur #andratuttobene, Cendrine et Christelle ont lancé un événement sur Facebook dans lequel elles proposent un «Kids Challenge» pour égayer les façades belges.

Elles invitent les enfants, les adolescents et les adultes à confectionner des «beaux calicots afin de mettre un peu de couleurs et de vie dans ce confinement avec des banderoles ‘Tout ira bien’accrochées aux balcons et fenêtres».

À vous les artistes!

4 Jouer aux Loups-Garous avec des amis

Jeu de société bien connu, le jeu Loups-Garous peut se jouer en ligne avec des amis. Avec le site Wolfy, chaque joueur incarne à chacune des parties un rôle avec différents pouvoirs.

Le but reste inchangé: démêler les manipulations des faits sincères afin de protéger le village des attaques nocturnes.

Testé et approuvé. Le jeu peut également se jouer en parlant via l’application Discord.

5 Un tas d’activités listées par les Scouts

«Être en confinement ne veut pas dire que tout s’arrête. Vivre le scoutisme depuis la maison, c’est possible!», explique la fédération scoute. Dès lors, elle a décidé de lister un tas d’activités à mettre en place à distance entre les animateurs et les animés.

Réaliser une cabane (mais sans les attaques de camps), peindre son plus souvenir scout, réaliser et décorer une boîte à trésors personnelle, organiser un parcours sportif dans la maison ou dans le jardin, faire le tri dans ses jeux et les collecter pour les redistribuer à un centre d’accueil ou à un orphelinat,… Les idées et les initiatives sont nombreuses.

Un exemple de parcours sportif ci-dessous.

6 Apprendre en regardant la télé

À partir de demain, France 4 (chaîne n°16 sur VOO/canal n°22 sur Proximus) proposera des cours dispensés par des professeurs de l’Éducation nationale française.

Ces cours seront diffusés une partie de la journée, du lundi au vendredi. Des plus jeunes aux rhétoriciens, il y en aura pour tous les goûts.

7 Suivre les tutos des profs de gym pour garder la forme

Afin de garder leurs élèves en bonne forme, les 6 professeurs de gymnastique du Collège Saint-Michel de Gosselies ont décidé de proposer des cours sur YouTube.

Entraînements en musique, #StayAtHomeChallenge, déguisements,… Les profs n’hésitent pas à se mettre en scène pour attirer un grand nombre d’élèves.

Le succès est au rendez-vous: la première vidéo a été vue près de 2 500 fois. Soit plus du double du nombre d’élèves que compte l’école secondaire.

