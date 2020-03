Marouane Fellaini, positif au coronavirus: «Tout va bien pour moi»

Testé positif au coronavirus Covid-19, Marouane Fellaini donne des nouvelles sur son état de santé.

Ce dimanche, le Shandong Luneng a confirmé que son joueur Marouane Fellaini avait été testé positif au Covid-19. Récemment revenu en Chine, «Big Mo» ne présente aucun symptôme.

«Sa température était normale et il n’a pas présenté de symptôme», a écrit le club dans son communiqué

L’ancien Diable rouge a réagi dans la foulée et a tenu à rassurer ses fans: «Je peux vous assurer que tout va bien pour moi. Merci aux fans, au club et au personnel médical pour leur attention. Je vais suivre mon traitement et j’espère pouvoir être de retour le plus rapidement possible».