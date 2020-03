Plus de 350 offres d’aide sur L’Avenir à vos côtés: et dans votre commune?

L’opération «L’Avenir à vos côtés» a déjà réuni plus de 350 offres d’aide. Un mouvement solidaire qui prend de l’ampleur.

Dans la crise du coronavirus que nous traversons, il y a derrière l’inquiétude bien légitime, une vague positive qui se lève. Un mouvement solidaire entre citoyens que L’Avenir veut soutenir. Sur votre site web, dans votre journal, nous allons relayer toutes ces offres d’aide et de service qui se déclarent spontanément un peu partout dans nos villes et nos villages.

Sur notre plateforme lavenir.net/a-vos-cotes et dans votre journal, nous voulons faciliter la prise de contact entre ceux qui veulent donner un coup de pouce et ceux qui en ont besoin comme les parents sans solution de garderie, les personnes âgées qui ne peuvent plus faire leurs courses sereinement, les personnes isolées qui ont perdu leurs lieux de rencontre habituels…

Avec l’opération «L’Avenir à vos côtés», notre média veut porter sa pierre à l’édifice citoyen qui se met en place.