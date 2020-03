«Ze blind test» avec 400 joueurs à distance

Vendredi, Antoni Severino a diverti 400 personnes avec un blind test en Facebook live sur la page de l’Atelier Rock.

Expérience inédite sur la page Facebook de l’Atelier Rock de Huy, vendredi soir, avec «Ze blind test» dans le but de proposer une bulle en dehors du stress de cette période de confinement. Aux manettes de son petit studio improvisé chez lui, le Hutois Antoni Severino ne savait pas trop dans quoi il s’engageait en sous-mettant le projet à Pat St-Rem, le directeur de l’Atelier Rock hutois. «Comme j’avais déjà animé un blind test à l’Atelier Rock en début d’année et que tout était donc préparé, je lui ai proposé de tenter le coup en Facebook live. Le jeu était ventilé en thématiques en rapport avec les différents cours donnés dans les murs de l’Atelier Rock: guitare, basse, chant, batterie… Bon, quand la promo pour ce vendredi a commencé à tourner sur les réseaux sociaux, il y a bien quelqu’un qui m’a envoyé un message pour me demander si c’était bien le moment de s’amuser. Et cela m’a vraiment posé question. J’ai répondu qu’il ne s’agissait pas d’un truc pour se moquer de quoi que ce soit et j’ai foncé.»

Jusqu’en France et au Québec

Vendredi, après un premier test technique qui avait déjà attiré 40 personnes en 5 minutes dans l’après-midi, Antoni Severino a commencé à sentir la pression monter devant son ordinateur avec webcam et sa tablette prête à envoyer les musiques à découvrir. «Ma fille m’avait lancé le défi d’attirer 200 joueurs. On a tenu une moyenne de 400 joueurs parfois de France et du Québec, avec un pic à presque 600. Je ne m’y attendais pas. Malgré un léger décalage qui m’a malheureusement empêché de rebondir sur les commentaires des participants, les échos ont été positifs avec des témoignages touchants en provenance de plusieurs élèves de mon école. Le refaire? Je ne pense pas car cela demande deux jours de préparation…» Or Antoni et sa famille ont du travail… de confection de masques de protection au menu de chaque jour.

À lire dans L’Avenir Huy-Waremme de ce lundi sur tablette, smartphone ou PC