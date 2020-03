Philippe Goffin invite les Belges bloqués à l’étranger à s’inscrire sur travellersonline

Le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, a appelé dimanche les Belges en déplacement à l’étranger dans des pays où il n’y a plus la possibilité d’acheter un vol commercial pour rentrer au pays à s’enregistrer sur la plate-forme dédiée gérée par son département, le site travellersonline.diplomatie.be.

«Tout est mis en œuvre pour trouver des solutions positives et rendre le meilleur service possible dans un contexte inédit et particulièrement difficile. Il y a près de 30.000 Belges en voyage à l’étranger» dont certains éprouvent des difficultés à rentrer en raison des restrictions de déplacement imposées par de nombreux pays en raison de la pandémie de Covid-19, a-t-il indiqué dans un communiqué.

M. Goffin a invité les Belges en vacances dans les îles Canaries (Espagne) – où les vols commerciaux ont été suspendus – et qui souhaitent rentrer en Belgique à se signaler en s’inscrivant via le lien https ://bit.ly/2U7ZhjA.

«Plusieurs vols sont prévus la semaine prochaine», a assuré le ministre MR des Affaires étrangères et de la Défense.

Selon lui, des vols seront organisés aussi la semaine prochaine au départ de Dakar, la capitale du Sénégal.

Concernant le Maroc, qui n’autorise plus les avions à atterrir sur son sol, M. Goffin a rappelé que sept vols de la compagnie Brussels Airlines ont été affrétés en début de semaine dernière à la demande expresse du gouvernement belge pour permettre le retour de nombreux compatriotes. «Nous restons en contact avec les autorités marocaines», a-t-il ajouté.