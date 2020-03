Coronavirus: 6 nouveaux postes de pré-tri à Namur

Témoignage: «Le plus marquant, ce sont ces familles séparées»

Ambulancier depuis 20 ans à la Croix-Rouge, il témoigne: «Je suis passé par toutes les étapes, j’ai vécu bien des catastrophes, et jamais je n’ai eu peur. Mais là, nous faisons notre boulot avec beaucoup de craintes. Ces dernières 48h, on a transporté de plus en plus de patients dans un état critique. La prise en charge est difficile, nous devons nous équiper d’une manière spécifique, et ces mesures sont extrêmement lourdes pour travailler, pour le moral aussi. C’est hyper dur quand on prend en charge quelqu’un qui est gravement atteint et qu’on doit refuser à l’épouse, au mari, d’accompagner dans l’ambulance: c’est peut-être cela le plus marquant, ce sont ces familles séparées, ces proches qui savent qu’ils ne reverront pas leur malade avant un bout de temps, qu’ils n’auront pas de nouvelles et ne pourront même pas lui rendre visite à l’hôpital».

«20 à 25 courses par jour […] On travaille jusqu’à 17h par jour»

«Dans ces circonstances, on doit parfois insister pour que les malades acceptent le transport vers l’hôpital, pour leur bien, parce que leur état le nécessite! Pour Liège, notre ambulance dédiée Covid-19 dispatche les patients vers trois hôpitaux et nous travaillons de manière soutenue, 20 à 25 courses par 24h, parfois plus. Ici on tourne à pleine puissance, on travaille jusqu’à 17h par jour… et malgré tout, on demanderait de faire du 24/24 que tout le monde serait là! On sent ce grand élan de solidarité, il y a du stress, des craintes, mais tout le monde répond présent et se montre disponible: on voit même des anciens qui reviennent. Nous n’avons jamais vécu ce que nous vivons aujourd’hui. Nous savons que nous, en première ligne, nous sommes à risque, mais si nous ne sommes plus là, qui le fera? Et chaque jour, on compte les masques qui nous restent et on redoute de se retrouver en première ligne sans protection valable…»