Marouane Fellaini testé positif au coronavirus, selon les médias chinois

L’ancien Diable rouge Marouane Fellaini aurait été testé positif au coronavirus, selon plusieurs médias chinois.

De retour en Chine où il évolue sous les couleurs du Shandong Luneng Taishan, l’ancien Diable rouge Marouane Fellaini aurait été testé positif au Covid-19.

C’est ce qu’annonce la presse chinoise locale.

Revenu il y a deux jours en Chine, le milieu de terrain de 32 ans a directement été mis en quarantaine, comme l’exige le protocole pour tout joueur rentrant dans le pays. Outre ce fait, il aurait donc été testé positif au coronavirus.

Marouane Fellaini serait donc le premier joueur de la Chinese Super League, le championnat chinois, à être contaminé par le virus.

L’ancien Standarman n’a cependant pas encore confirmé la nouvelle. Mais il ne présenterait aucun symptôme.

Selon le média chinois spécialisé Sina Sports, le Belge a été emmené en ambulance à l'hôpital de Jinan, où il a été placé en isolement.

Actif en Chine depuis février 2019, Fellaini est sous contrat avec le Shandon Luneng jusqu'au terme de l'année 2021.

