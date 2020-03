«Je ferme par respect pour tous»

La librairie de la Place ferme jusqu’à nouvel ordre à Wanze. Faute de garantir la distance de sécurité voulue pour tous.

Samedi sur le coup de 14h, Cécile Gilsoul a fermé la porte de sa librairie de la Place, à Wanze, sans trop savoir quand elle ouvrira à nouveau son commerce. «C’est vraiment une sensation bizarre car, en dix ans de carrière, je n’ai jamais fermé ma librairie hormis pour les trois journées d’inventaire», soupire la gérante wanzoise.

Les risques liés à la pandémie du coronavirus auront eu raison de cette disponibilité sans faille pour ses clients. «En première idée, en milieu de semaine dernière, il était question que je réduise les horaires d’ouverture. Mais, le déclic m’est venu quand une de mes deux employées à été submergée par l’angoisse et a demandé d’arrêter de travailler dans ce contexte trop pesant psychologiquement, continue Cécile Gilsoul qui depuis le début du confinement porte un masque et des gants pour servir ses clients. Venir travailler la peur au ventre, cela ne va pas. Et je me rends bien compte qu’il est impossible d’assurer la distance physique de sécurité d’1,5 mètre avec mes clients et forcément entre moi et mes collègues quand nous travaillons ensemble derrière le comptoir.»

Un des diffuseurs de presse qu’elle a eu en ligne, jeudi, avait encodé 186 fermetures de librairies. «C’est clair que cette décision est difficile à prendre d’un point de vue économique, d’autant qu’on ne pouvait pas vraiment parler d’une baisse d’affluence ces derniers jours malgré le fait que j’ai une clientèle en grande partie âgée et donc, a priori, la plus exposée aux risques. Mais voilà, l’humain passe avant tout. Mes deux employées seront en chômage cas de force majeure. Et j’ai fait le nécessaire pour que les abonnés aux quotidiens le reçoivent désormais chez eux. On me pose la question de savoir quand je rouvrirai, mais je suis incapable de le dire. J’espère que ma clientèle sera à nouveau au rendez-vous, à notre retour.»

