Les gros rendez-vous festifs tombent les uns après les autres

Dans le calendrier des événements les plus joyeux et festifs, ces dates-là sont surlignées au fluo. Jeux intervillages, Vieille Boucle lustinoise… Ces gros rendez-vous festifs sont pourtant compromis cette année.

En quelques années, la Vieille Boucle Lustinoise est devenue un incontournable des festivités du 1er mai.

Des milliers de personnes s’y pressent désormais au bord des routes pour voir à l’œuvre les «forçats de la route», avec leurs vélos sortis d’un autre âge, leurs maillots Splendor ou leur casquette à visière en plastique relevée.

Mais la course la plus moustachue de l’année ne fera pas plus le poids que les grandes classiques du printemps.

«Suite aux mesures destinées à contenir la dispersion et la multiplication du coronavirus, nous avons la tristesse – bien que nous comprenions parfaitement les enjeux qui motivent le confinement – de vous annoncer que la 7ème édition de La Vieille Boucle Lustinoise est annulée», annoncent les organisateurs sur le site.

Les JIVS aussi annulés

Autre séisme au pays de la fête et de l’amitié, les Jeux intervillages, le must de la Hesbaye namuroise, ne connaîtront pas cette année leur 45e édition.

Ils devaient se dérouler ces 26-27 et 28 Juin 2020 à Saint-Denis.

«Les Jeux intervillages se dérouleront à Saint-Denis les 25-26 et 27 Juin 2021», annoncent conjointement l’ASBL des Jivs et les organisateurs de cette édition, «Go 4 Saint-Denis».

En réaction, de nombreux fervents défenseurs de cet événement ont posé sur leur profil Facebook un filtre «Je suis Jiv’s». Certains trouveront cela un peu excessif ou maladroit quand on connaît la détresse vécue en Italie et quand on perçoit les difficultés auxquelles vont devoir faire face nos cliniques dans les semaines à venir. Cela témoigne en tout cas d’un attachement viscéral à l’un des plus vieux et populaire rendez-vous festif de la région hesbignonne. Les Jeux réunissent chaque année près de dix mille personnes dans l’un des villages participants (Grand-Leez, Meux, Eghezée, Saint-Denis et Sauvenière).