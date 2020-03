(Belga) Le temps restera sec dimanche sous un ciel complètement dégagé. Les maxima se situeront entre 4 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 11 degrés ailleurs. Toutefois, le vent sera désagréable en étant modéré à assez fort de secteur est, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h, indique l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera à nouveau peu nuageux à serein. Mais il fera à nouveau froid avec des gelées répandues; les minima seront en effet compris entre ­6 degrés en Hautes­ Fagnes à 0 degré à la côte. Le vent sera généralement assez fort de secteur est à est­ sud­ est sur le versant sud de l'Ardenne, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h; ailleurs, il sera modéré de secteur est. Le temps sera toujours sec et ensoleillé lundi avec assez bien de vent. (Belga)