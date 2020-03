Prévot rejoint bien Namur

Le dixième transfert des Merles est tombé. Comme attendu, le gardien Yohan Prevot reviendra aussi au stade communal.

Il ne reste que quelques détails à régler mais le gardien actuel de Aische n’en fait plus un mystère: il reviendra bien défendre les buts de l’UR Namur la saison prochaine. Sur le départ à Aische, son nom avait été cité du côté de Rochefort. Mais ancien de la maison, il s’est laissé convaincre par le projet namurois. Comme plusieurs autres recrues, c’est à Namur (et en partie au Standard) qu’il a été formé avant d’y jouer en équipe première puis de partir à Meux, Grand-Leez et Aische. Après Eloy, Rosmolen, Samouti, Baudot, Toussaint, Tonnet, Ghaddari, De Ketelaere et Detienne, voila une dixième recrue encore bien connue des supporters namurois, enchantés de revoir une équipe «locale» se former. Ils croisent maintenant les doigts pour que la nouvelle direction tienne ses engagements sur la distance.