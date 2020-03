Zetterberg «surpris» par son limogeage à Anderlecht: «Kompany m’a dit que ce n’était pas sa décision»

Pär Zetterberg n’avait également pas vu venir son licenciement du RSC Anderlecht où il était un des adjoints de Frank Vercauteren.

«Je suis évidemment surpris mais je dois accepter cette décision. Que puis-je faire d’autre?», a réagi le Suédois de 49 ans auprès de VTM.

Icône du RSC Anderlecht en tant que joueur (1989-2000 et 2003-2006), Pär Zetterberg, 49 ans, avait intégré la cellule sportive du club en janvier 2019 en tant qu’assistant d’Hein Vanhaezebrouck. Le double Soulier d’Or et triple Footballeur professionnel de l’année a finalement occupé un rôle plus en retrait suite au licenciement de Vanhaezebrouck en décembre 2018.

C’est Karel Van Eetvelt, le nouveau CEO du club, qui a prévenu Zetterberg par téléphone. «C’est à lui que vous devez demander les raisons de mon licenciement. Je veux éviter les malentendus. Le nouveau CEO aborde les choses avec une approche différente et prend les décisions qu’il estime être les meilleures. Je n’avais pas de problème avec ma fonction. Elle était claire: je m’occupais des jeunes et des joueurs offensifs et cela me convenait très bien.»

Zetterberg, qui se trouve actuellement en Suède, a également été en contact par téléphone avec Vincent Kompany. «Ce qu’il m’a dit, cela reste entre nous. Il m’a dit que ce n’était pas sa décision.»

Chez les supporters d’Anderlecht, ce licenciement suscite beaucoup d’incompréhension. «Chaque supporter d’Anderlecht est dégoûté», a déclaré le Fan Board, l’organe qui assure le lien entre la direction et les supporters. «Certainement vu le moment choisi. Il n’y a pas de matches ou d’entraînement, ils pensent donc qu’il n’y aura pas de protestation. Mais si la compétition reprend, ce sera chaud.»