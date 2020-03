Le personnel du CHRH soutenu par… des frites-boulettes

Hier soir, le personnel de 1re ligne du CHRH s’est vu offrir des pizzas et des frites par des particuliers. Le soutien est apprécié.

Le soutien au personnel de première ligne du CHRH en pleine gestion de la pandémie du coronavirus a pris une forme supplémentaire, ce samedi soir. Après les masques de protection, les mots d’encouragement et les applaudissements symboliques sur le coup de 20h, ce sont des frites-boulettes pour une vingtaine de personnes qui ont été livrées gratuitement par un friturier du centre de Huy. «Avec un de nos cousins qui travaille dans un hôpital psychiatrique, on est au courant de la réalité de ces personnes qui travaillent pour sauver la vie des patients malades du coronavirus, explique Samir Amzayti, cousin du patron. On ne cherche pas à se faire de la publicité. On espère apporter un peu de réconfort au personnel du CHRH. Et on le répétera encore chaque soir s’il le faut. D’ailleurs, on aimerait par là sensibiliser toutes les autres personnes qui travaillent dans la restauration. Il y a partout des stocks d’ingrédients inutilisés en raison de la fermeture visant l’horeca. Plutôt que de les laisser pourrir, pourquoi ne pas en faire profiter les gens qui se dévouent pour les autres dans les hôpitaux?»

Toujours contacter l’hôpital au préalable

Du côté de la direction du CHRH, on salue «cet élan de respect du travail de notre personnel, confie Jean-François Ronveaux. Toutes ces attentions touchent notre personnel, mais il ne faut pas partir dans tous les sens. Si quelqu’un veut faire quelque chose, qu’il téléphone d’abord à notre numéro central: 085/271111. Et la proposition sera ensuite relayée vers un responsable qui l’analysera avant retour vers cette personne.»

