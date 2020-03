EN IMAGES | Apéros, défis et sport à domicile: vos combines pour mieux vivre le confinement

La consigne est claire: restez chez vous! Il faut alors trouver des occupations pour tuer le temps. Voici un condensé des nouvelles tendances «cocooning».

Même si la promenade et l’activité physique sont conseillées, dans un périmètre raisonnable autour du domicile, il est possible de le faire à domicile. Pas de tapis roulant? De l’huile, de l’eau et du carrelage, il ne vous en faut pas plus.

Faire son Tapis roulant 😅

Bonne idée Monsieur mais j’aurais peur de tomber , non pour moi 😂😂😂😂#creativites #resterchezsoi pic.twitter.com/IXAkjhQ0EE — EL_NOYO50 (@ElNoyo50) March 21, 2020

Tous les footballeurs s’y sont mis au #stayhomechallenge. L’idée: jongler avec un rouleur de papier toilette. Au moins, stocker sans réfléchir aura eu une utilité…

Les bars et discothèques sont fermés. Certains ont une furieuse envie de danser. En Italie, ce DJ a sorti ses platines sur son balcon pour faire bouger tous ses voisins. Le hit (ça ne s’invente pas): «Rythm of the night» de… Corona.

Ah c cool d’avoir comme voisin un DJ en c temps de confinement, c en 🇮🇹 😂 pic.twitter.com/vvOj1FL5or — Kader K (@kaderk89) March 17, 2020

Une fenêtre, une rue, des voitures et une chaussette: les quatre ingrédients pour se faire un pac-man réel.

I guess I will be playing my favorite game of Pac-Man for a few weeks until this Corona virus distance thingy is over. Lol pic.twitter.com/nq1gPbDd3s — Atheist Forum (@ForumAtheist) March 18, 2020

Il est peut-être l’heure de prendre l’apéro. Pour ne pas rester dans leur coin, les habitants ont trouvé la combine: le faire sur son balcon ou sur Skype.

En ce 4e jour de confinement, de nombreux lyonnais ont répondu à l'appel de l'apéro-fenêtre ce vendredi soir pic.twitter.com/rRxZlaAK5h — BFM Lyon (@BFMLyon) March 20, 2020