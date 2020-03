De chaleureux applaudissements à Louvain-la-Neuve

Le personnel soignant a reçu le soutien de la population, comme à chaque fois, à 20h.

Lorsque les applaudissements ont été entendus quelques dizaines de mètres plus loin, les habitants du quartier des Bruyères de Louvain-la-Neuve sont sortis sur leur balcon. À 20h pile, ils ont commencé à applaudir, à faire résonner des couvercles et autres ustensiles de cuisine, et à crier. Une nouvelle habitude destinée à remercier le personnel soignant qui, durant cette épidémie du Covid-19, se met plus que jamais au service de la population pour venir en aide à tout le monde, au péril de leur santé.

C’est aussi un moment de rassemblement, très apprécié de tous. Les gens se retrouvent confinés chez eux durant toute la journée. Même si les téléphones permettent en partie de combler le manque d’interactions sociales, cette grosse minute d’applaudissement ressemble à une minute d’union, entre toutes les personnes confinées. Un moment de partage et d’émotion.