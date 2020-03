Angèle et Roméo Elvis règlent leurs comptes avec Cauet

Entre Cauet et Angèle, et son frère Roméo Elvis, le torchon brûle. AFP-Belga

Le torchon brûle entre la fratrie Van Laeken et Cauet. Vendredi, l’animateur de radio français a critiqué Angèle pour ne pas avoir participé à une action de solidarité organisée par NRJ France.

Depuis quelques mois, les relations entre Angèle et Cauet étaient déjà tendues, après un premier malentendu en novembre dernier, l’animateur reprochant à la chanteuse de «Balance ton quoi» ou «La loi de Murphy» d’en avoir «fait le minimum» sur une vidéo adressée à une fan.

Cette fois-ci, la guerre est bel et bien déclarée. Vendredi, dans son émission quotidienne sur NRJ, Cauet a évoqué l’action caritative lancée par la station de radio: NRJ Big Action. L’idée est que les stars se mobilisent pour lever des fonds pour le personnel soignant en donnant des objets personnels. «Tous les artistes ont dit oui, sauf une artiste qui a dit: «Non, je ne donnerais rien». C’est Angèle. Je ne sais pas ce qui la touche, mais elle n’est visiblement pas touchée par pas grand-chose. Je trouve ça tellement naze.»

Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisser découvrir qui c'est 🤦😓 #CCauetSurNRJ #CoronavirusJour4 pic.twitter.com/zxmTn4Rns1 — Cauet Officiel (@cauetofficiel) March 20, 2020

Samedi matin, sur son compte Instagram, Angèle a répondu sèchement à l’animateur sur les raisons de son refus. «Si je n’ai pas accepté ta demande, c’est parce que je suis confiné, depuis le début, hors de chez moi. Je joue le jeu du confinement total. Je ne repasserai pas à mon appartement en Belgique et n’encouragerai personne à le faire à ma place. Je n’ai donc accès à aucun objectif significatif qui, selon moi, pourrait parler aux gens. Je préfère agir en direct auprès d’associations médicales, en faisant des dons pour acheter des respirateurs qui viennent à manquer dans les hôpitaux notamment.»

Elle conteste donc formellement les accusations de Cauet. «Tu te mets en scène comme sauveur, et moi, en sorcière maléfique, méchante et capricieuse, en utilisant le pire des contextes […]»

-

Roméo Elvis a taclé de manière plus virulente celui qui en veut visiblement à sa sœur. «Tu es une merde (sic). Tu t’en prends à elle à n’importe occasion parce qu’elle refuse de jouer le jeu de ton émission. Tu es une merde sans nom, un minable, un gamin. Touche pas à ma famille. La prochaine fois que tu fais des parodies flinguées de nos morceaux (NDLR: il avait parodié «Tout oublier») et que tu dis du mal de ma sœur à la radio gratuitement pour lui porter atteinte, porte tes couilles (sic). Je ne vais pas te louper et ce sera moins poli que ma sœur.»

L’animateur réserve sa réponse pour lundi, 16h, à l’occasion de son émission quotidienne, qu’il réalise à domicile en raison du confinement en France.