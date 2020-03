Ils demandent le report des Jeux olympiques de Tokyo, mais le CIO reste inflexible pour l’instant

Thomas Bach, président du comité international olympique, estime que reporter les JO de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus serait «prématuré». Pourtant, de nombreux acteurs du monde du sport ne pensent pas comme lui et plaident en faveur d’un report.

Aux États-Unis, même Donald Trump s’en est mêlé. Le président américain avait suggéré de reporter d’un an les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août prochain. Une solution qui s’apparente à celle prise par l’UEFA, qui a décidé de reporter l’Euro 2020 en 2021.

Une position partagée par de nombreuses fédérations et acteurs du monde du sport: la fédération américaine de natation, la fédération américaine d’athlétisme, la fédération allemande d’athlétisme, le comité olympique norvégien, le comité olympique espagnol, le comité olympique brésilien et par Glen Mills, ancien coach d’Usain Bolt, huit fois champion olympique durant sa carrière d’athlète, abondent tous dans ce sens. «Ça serait une décision sans précédent, mais nous vivons une situation sans précédent. Qu’on reporte tout d’un an et tout rentrera dans l’ordre. La propagation du virus est mondiale, et ne fait qu’arriver dans certains pays. Je ne peux pas m’imaginer que les Jeux aient lieu», estime Glen Mills.

Le Japon n’imagine pas un report, ni même une annulation ou un huis clos

Une proposition de report balayée d’emblée par les organisateurs japonais, qui ont rejeté également l’éventualité d’un huis clos ou d’une annulation. Pourtant, selon un récent sondage, près de 70 % des Japonais pensent que les Jeux olympiques de Tokyo et les Jeux paralympiques (25 aoùt-6 septembre) ne se tiendront pas comme prévu.

Thomas Bach. Photo News Thomas Bach, président du CIO, le répète: il ne veut pas annuler les Jeux et cherche toujours la solution miracle. «Cela détruirait le rêve olympique de 11.000 athlètes issus de 206 comités olympiques nationaux et de l’équipe olympique des réfugiés. Ce serait la solution la moins juste. Et on ne peut pas les reporter comme un simple match de football.»

Pourtant, même le comité international olympique est divisé sur le sujet. Des voix s’élèvent à l’intérieur du comité. L’ancienne hockeyeuse sur glace Hayley Wickenheiser, membre du comité, a fustigé la position «insensible et irresponsable» de son instance. «Voir le CIO insister avec une telle conviction sur le fait que les choses vont aller de l’avant est insensible et irresponsable étant donné l’état de l’humanité.»

Kaori Yamaguchi, ancienne judokate et membre du comité olympique japonais, s’est prononcée en faveur d’un report. «Pour autant que je sache, les athlètes américains et européens ne peuvent s’entraîner normalement ni disputer les épreuves de qualification olympique. Pour eux, c’est impossible de se présenter bien préparés aux Jeux.»

La préparation des athlètes belges perturbée

Le monde du sport est à l’arrêt, et nombre d’athlètes se sont placés en confinement, voire en quarantaine parfois. De quoi perturber leur préparation pour les JO, qui arrivent dans 4 mois seulement.

Olav Spahl, chef de mission du Team Belgium, appelle les athlètes belges à s’organiser pour s’entraîner individuellement autant que possible. «En tant que Team Belgium, nous devons assumer notre responsabilité sociétale. Organisez-vous pour vous entraîner individuellement autant que possible.»

Nafissatou Thiam espère que les Jeux seront maintenus, «mais dans le respect de la santé et du bien-être de la population». Pour continuer à s’entraîner dans les meilleures conditions, Nafissatou Thiam a installé une salle de musculation dans son garage et peut encore bénéficier des quatre centres Adeps encore ouverts pour les sportifs de haut niveau.

Sport Vlaanderen, penchant flamand de l’Adeps, a permis aux athlètes qualifiés ou qui ont encore une chance de se qualifier d’utiliser les infrastructures sportives, qui restent fermées au grand public. «Les règles de sécurité doivent de toute façon être strictement respectées, voire renforcées sous le contrôle d’un médecin. Et l’entraînement doit être individuel et isolé.»