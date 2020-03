Temps de préau réduit, absence de cantine: des détenus protestent à la prison de Leuze-en-Hainaut

Les activités sont limitées au préau et au travail en atelier pour des firmes externes. EdA

Suite à la réduction de leur temps de préau et l’absence de cantine, une quarantaine de détenus de la prison de Leuze-en-Hainaut a refusé vendredi après-midi de réintégrer leurs cellules. La situation s’est calmée en soirée.

Jusqu’au 5 avril prochain, les détenus de la prison de Leuze-en-Hainaut sont privés de la visite de leurs proches, n’ont plus accès à la bibliothèque et ne peuvent plus pratiquer de sport en commun.

Les activités sont limitées au préau et au travail en atelier pour des firmes externes. «Un préau, en petits groupes, est assuré mais limité à une heure au lieu de deux heures. La distance sociale doit être respectée. Vendredi après-midi, une quarantaine de détenus a refusé de retourner en cellule, suite à cette réduction du temps de préau mais aussi à cause de l’absence de cantine. Tous les repas normaux (petit-déjeuner, dîner...) sont assurés. Cependant, la livraison de provisions supplémentaires (cigarettes, chips, boissons softs, biscuits...) n’a pu être assurée par un supermarché, faute de marchandises. Idem pour les produits spécifiques pour la cantine destinée aux détenus musulmans. Après dialogue avec la direction de la prison et suite à la présence de la police, les prisonniers ont réintégré à 18h30 leurs cellules», indique Kathleen Van De Vijver, de l’administration centrale des prisons.

La prison de Leuze, près de Tournai, accueille actuellement 340 personnes, essentiellement des condamnés. Certains détenus sachant coudre, un appel aux dons est lancé afin d’obtenir des machines qui permettraient la fabrication de masques de protection. L’administration pénitentiaire cherche aussi des professeurs capables d’enseigner les méthodes de couture (kathleen.vandevijver@just.fgov.be).