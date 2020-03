NFL: Tom Brady rejoint Tampa Bay

Le quarterback vedette américain Tom Brady va rejoindre les Tampa Bay Buccaneers, ont annoncé vendredi l’équipe floridienne et le joueur de 42 ans, après 20 saisons avec les New England Patriots.

Le club de la ligue professionnelle de football américain (NFL) n’a pas indiqué officiellement la durée de ce nouvel engagement.

Selon ESPN, Brady a signé pour deux ans, à 30 millions de dollars (27.6 millions d’euros) la saison, avancent d’autres médias.

Les Buccaneers ont «traité la question du quarterback de la manière la plus audacieuse possible, en signant le joueur communément appelé + le plus grand de tous les temps +: Tom Brady», s’est félicité l’équipe dans un article posté sur son site officiel.

«Je démarre une nouvelle aventure et suis reconnaissant aux Buccaneers de m’offrir l’opportunité de faire ce que j’aime», a écrit le quarterback dans un message publié sur Instagram.

Tom Brady arrive en Floride avec un palmarès déjà inégalé, fort de six victoires dans le Super Bowl, la finale du championnat, dont il a été élu quatre fois meilleur joueur.

Même s’il a connu un léger ralentissement, Tom Brady a encore réalisé une saison de haut niveau en 2019/20, néanmoins marquée par l’élimination des Patriots au premier tour contre les Tennessee Titans.

«S’il y a une chose que j’ai apprise sur le football américain, c’est que personne ne se soucie de ce que vous avez fait l’année dernière ou celle d’avant. Vous gagnez la confiance et le respect de ceux qui vous entourent grâce à votre engagement chaque jour. Je commence un nouveau voyage et je remercie les Buccaneers de me donner l’opportunité de faire ce que j’aime faire. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs et de leur prouver qu’ils peuvent croire en moi», a déclaré Brady.

Un défi de taille chez les Bucs

Le numéro 12 rejoint une équipe qui a terminé avec 7 victoires et 9 défaites la saison dernière et n’a plus atteint les play-offs depuis 2007.

Il va prendre la suite de Jameis Winston, qui s’il a terminé en tête des passeurs de NFL la saison dernière au nombre de yards (5.109), a aussi été intercepté 30 fois, un nombre anormalement élevé.

«J’ai toujours considéré que les actes valaient mieux que les mots», a écrit Tom Brady sur Instagram. «Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais juste me mettre au travail!»

Celui qui avait façonné, avec l’entraîneur Bill Belichick l’énorme machine à gagner des titres que furent ces vingt dernières saisons New England (six sacres en neuf finales) va repartir de zéro ou presque dans une franchise, propriété de Malcolm Glazer qui possède aussi Manchester United.

Le défi est donc de taille pour Brady, dont l’exploit de mener les «Bucs» à nouveau vers les play-offs serait d’autant plus grand, que Tampa Bay accueillera le prochain Super Bowl en février 2021.