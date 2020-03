Thibaut Courtois roulera pour la bonne cause dans une course virtuelle de F1

Impérial dans les cages du Real Madrid, Thibaut Courtois est aussi habile avec une manette de Playstation. Le Diable rouge participera à une course caritative de Formule 1 le jeudi 26 mars.

Thibaut Courtois, en dehors d’être un excellent gardien de football, est aussi un gamer dans l’âme. Le portier des Diables rouges représentera d’ailleurs son club, le Real Madrid, lors d’une simulation en ligne de la Liga sur FIFA 20.

Jeudi 26 mars, Courtois participera à une course virtuelle organisée par la plateforme Jackocar, qui organise l’événement au profit de l’Unicef. Il aura la voiture n°13 sur le circuit de Silverstone. La course débute à 20h, heure belge, et sera diffusée en direct sur Youtube.

NEWS



The team at JACKOCAR are delighted and excited to announce that Real Madrid goalkeeper, @thibautcourtois will be joining us for our charity race on Thursday. A one off appearance that we hope will do wonders for UNICEF pic.twitter.com/ZJyFaDRyl4 — JACKOCAR (@JACKOCAR_) March 21, 2020

En confinement, Thibaut Courtois a confirmé sa participation.

See you guys on Thursday! https://t.co/GEBlJtGSCT — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) March 21, 2020

Dimanche dernier, le portier des Diables rouges a participé à une course virtuelle de Formule 1, où il est même parvenu à terminer 11e… devant son compatriote Stoffel Vandoorne (15e), en Australie.

Il participera de nouveau ce dimanche à la course virtuelle, au Bahrein cette fois-ci.