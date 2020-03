Coronavirus: 30 décès sur la seule journée de vendredi en Belgique

Le dernier bilan a été communiqué ce samedi matin, un total de 2 815 infections a été comptabilisé mais surtout, 30 décès sont à dénombrer sur la seule journée de ce vendredi. Ce qui porte à 67 morts au total.

On a dénombré vendredi 558 nouvelles contaminations en Belgique, pour un total de 2 815, ont annoncé samedi le Centre de crise et le SPF Santé publique. Trente nouveaux décès sont à déplorer, pour un total de 67 décès. Et 74 nouveaux patients se trouvent en soins intensifs, pour un total de 238.

Sur les 558 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24h; 292 cas (52%) sont en Flandre, 200 cas (36%) en Wallonie et 50 (9%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l’étranger pour 16 cas (3%).

Ces chiffres ne portent que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées.

