Romelu Lukaku fait un don de 100.000 euros à un hôpital milanais

Romelu Lukaku va faire un don de 100.000 euros à l’hôpital San Raffaele, près de Milan, qui a été gravement touché par le coronavirus.

Le geste généreux a été annoncé vendredi dans un message vidéo sur la page Twitter de son club, l’Inter Milan. «En ces temps difficiles, nous devons être unis et rester à la maison», explique le meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges, qui est également en quarantaine à Milan.

