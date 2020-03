CHRH: «Il reste de la place, mais le stock de matériel fond»

Le CHRH s’attend à un week-end charnière dans la crise du coronavirus. Son directeur médical fait le point et appelle au civisme.

Directeur médical du centre hospitalier régional de Huy (CHRH), Christophe Levaux est au cœur de la gestion de la pandémie de coronavirus. Entretien avant un week-end charnière, selon les professionnels de la santé.

Docteur Levaux, tout d’abord, pouvez-vous nous dire quelle est la situation au CHRH?

Le ministère nous interdit de communiquer les chiffres individuels des hôpitaux. Mais, je peux vous dire que nous avons des cas en hospitalisation dans notre unité Covid-19. Comme attendu, cela augmente malheureusement de jour en jour. Et nous avons aussi des malades pris en charge dans les soins intensifs. Heureusement, aucun décès n’est à déplorer à ce jour.

Beaucoup d’hôpitaux voient leur réserve de matériel médical diminuer. Vous faites partie de ceux qui ont lancé un appel. Qu’en est-il au CHRH?

Pour l’instant, nous avons des respirateurs en suffisance. Par contre, mes craintes concernent les masques, les gants… Toute aide de la population, ou comme celle d’Intermarché cette semaine, nous est vraiment d’un précieux support.

Combien de temps pensez-vous tenir?

Nous sommes à quelques semaines de stock. C’est très peu. J’ai des collègues dans d’autres hôpitaux qui sont à moins d’une semaine. C’est dramatique.

Et les professionnels de la santé comme vous anticipent un week-end charnière.

Oui. On s’attend à de nouvelles arrivées ce week-end partout dans le pays. Tous les deux jours, nous tenons une réunion en vidéoconférence avec les autres hôpitaux de la province, CHC compris, pour faire le point sur la situation. C’est l’union sacrée. On essaie de se structurer au mieux, parfois de se prêter du matériel si un confrère vient à manquer d’outils indispensables.

Le CHRH a-t-il encore des places disponibles dans son unité Covid-19 pour absorber la vague d’arrivées qu’on annonce pour ce week-end?

Oui. Il reste des places. Nous avions libéré une grande unité. Mais, comme je l’ai déjà dit, il ne m’appartient pas de vous communiquer les chiffres avec précision. En Belgique, 1 500 lits étaient disponibles en réanimation. Il y en a déjà 1 400 qui sont occupés. Que va-t-il se passer s’il nous faut gérer 2 000 patients en souffrance respiratoire?

On est engagé dans une véritable course contre la montre.

En Italie et dans certains hôpitaux français, ils se retrouvent parfois avec 1 respirateur pour 4 patients. Et il leur faut alors faire un choix. On espère toujours ne pas devoir en arriver là. Heureusement, notre gouvernement a pris des mesures fortes.

Qui ne sont pas toujours suivies à la lettre malgré les appels incessants au sens civique de tous.

Je le regrette car la première clé de la réussite de notre lutte contre le coronavirus se trouve à ce niveau. Nous, les hôpitaux, ne sommes que la deuxième clé. Il faut à tout prix que la population respecte les consignes de confinement. Si 25% désobéissent, on aura des milliers de cas à gérer et avec des morts à coup sûr! La première clé, c’est la population qui la tient. Je suis tombé par terre ce mercredi matin en voyant des personnes s’amasser devant le poissonnier sur le marché de Huy. Dans dix jours, certains seront malheureusement intubés chez nous!

L’autre erreur n’est-elle pas de continuer à penser que seules les personnes âgées sont les plus en danger?

Rien qu’à Liège ville, différents patients d’une quarantaine d’années sont aujourd’hui pris en charge dans une unité de soins intensifs. C’est une chose à laquelle on ne s’attendait pas. La première recommandation à suivre à la lettre, c’est vraiment d’avoir le moins de contacts possibles. Les statistiques sont assez parlantes: sur 100% de personnes malades du coronavirus, 80% peuvent rester à domicile et 20% sont hospitalisées. Ensuite, 5% sont prises en charge en réanimation et la moitié d’entre elles décèdent. Le drame, c’est ça!