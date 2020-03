Les hôpitaux universitaires demandent ne de pas entraver les échanges de matériel

L’Alliance européenne des hôpitaux universitaires (EUHA), dont fait partie l’UZ Leuven, demande aux autorités de ne pas entraver la libre circulation des biens en Europe, afin de ne pas entraver les échanges de masques et matériel médical.

Les hôpitaux européens constatent, selon l’EUHA, que certains fournisseurs ne peuvent plus livrer le matériel de protection nécessaire à cause de décisions prises par les autorités nationales. Or, cela pourrait mettre en péril les livraisons aux hôpitaux de matériel essentiel face à la pandémie de coronavirus.

Pour l’administrateur délégué, Wim Robberecht, de l’UZ Leuven, «les réflexes nationaux jouent sur l’approvisionnement des hôpitaux». «Il est vital que le principe du marché ouvert continue, afin que les fournisseurs puissent approvisionner leurs clients à l’étranger et que les hôpitaux restent à flot pour lutter contre cette pandémie», ajoute le spécialiste.