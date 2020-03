Réorganisation du CHC à Liège: transfert des patients souffrant de lourdes pathologies

Cent vingt-et-un patients, dont certains atteints des pathologies les plus lourdes, ont été transférés vendredi des cliniques de Saint-Joseph (Liège) et de l'Espérance (Saint-Nicolas) vers le MontLégia, le nouvel hôpital du groupe santé CHC, bordant l'A602, a indiqué Alain Javaux, le directeur général. Cette opération logistique d'envergure n'a connu aucune anicroche, a-t-il ajouté.

Initialement prévue le week-end des 15 et 16 février, cette opération avait été reportée aux 28 et 29 mars prochain. Mais les responsables du MontLégia ont décidé d'anticiper d'une dizaine de jours le transfert des patients de Saint-Joseph, et des unités pédiatriques et de soins intensifs tant adultes que pédiatriques de la clinique de l'Espérance, afin de disposer de toutes les forces médiales en présence sur le même site pour lutter efficacement contre le Covid-19 et son premier pic qui se précise d'heure en heure.

"En ces temps de crise où il a fallu gérer ces 121 transferts tout en luttant contre le nouveau coronavirus, l'aide de notre partenaire canadien a été appréciée, une véritable valeur ajoutée. Nous avons pu bénéficier de cet encadrement professionnel depuis de longs mois", assure M. Javaux.

Les pathologies les plus lourdes sont désormais prises en charge sur le nouveau site. Parmi elles, 17 personnes se trouvent actuellement aux soins intensifs dont sept en raison du Covid-19. "Nous disposons de 48 lits en soins intensifs au lieu de 32 et nous pourrons monter à une centaine au total si la pandémie prend des proportions plus importantes", rappelle le directeur général du groupe santé CHC.

Les deux dernières unités adultes de la clinique de l'Espérance seront transférées dans le courant de la semaine prochaine alors que la clinique Saint-Vincent de Rocourt, où de nombreux Liégeois sont nés, sera quant à elle transférée le 28 mars. "Les grossesses à risque nécessitent juste que la future mère reste couchée. Quant aux équipes qui géreront l'unité de néonatologie, elles ont l'habitude de ce type de transferts qui ne concernera que 6 ou 7 enfants." Les futures mères, elles, accoucheront déjà au MontLégia permettant ainsi une évacuation toute naturelle du service.