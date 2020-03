Un trentenaire tué par arme à feu à Spa, deux personnes interpellées

Deux personnes ont été interpellées et privées de liberté, durant la nuit de jeudi à vendredi, pour un homicide commis rue Deleau à Spa, a indiqué vendredi dans un communiqué le procureur de division, Gilles de Villers Grand Champs.

Les services de la police de la zone des Fagnes ont été contactés vendredi à 01h32 pour signaler qu'un individu avait tiré sur un autre avec une arme à feu, rue Deleau à Spa. "À leur arrivée sur place, les services de police ont découvert le corps sans vie de la victime, un homme né en 1981", indique le procureur de division qui précise que deux suspects, respectivement né en 1989 et 1978, ont été interpellés sur place.

La victime résidait au rez-de-chaussée de l'immeuble dans lequel ont été commis les faits, tandis que les deux suspects habitent ensemble aux premier et second étages du même bâtiment.

"L'arme utilisée est une carabine de calibre 22, détenue illégalement par le suspect né en 1989", a détaillé le procureur de division. Un médecin légiste, un expert en balistique, le laboratoire de la police scientifique ainsi que le parquet et un juge d'instruction sont descendus sur le lieu des faits.

Les deux suspects ont été entendus vendredi. "Il semble qu'une dispute a commencé entre la victime et les suspects suite au bruit causé lorsque les deux suspects rentrent dans leur appartement. L'homme né en 1989 serait descendu à la rencontre de la victime pour s'expliquer et aurait emporté sa carabine, chargée, avec lui. Des coups auraient été échangés lors de cette altercation et le suspect se serait saisi de son fusil et aurait tiré un coup de feu, se sentant menacé par la victime", a précisé Gilles de Villers Grand Champs. "La victime a reçu la balle au niveau de la gorge et est immédiatement décédée", a ajouté le procureur.

Le dossier a été mis à l'instruction du chef d'homicide volontaire et de détention illégale d'arme à l'encontre des deux suspects, en qualité d'auteur et de co-auteur. Des demandes de mandats d'arrêt ont été formulées.