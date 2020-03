La Belgian Pride reportée au 29 août

L’édition de cette année se concentre sur la santé mentale et physique. Éric Danhier

Le Belgian Pride Festival, qui devait avoir lieu du 8 au 24 mai, est reporté au 29 août en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’événement rassemble chaque année plus de 100.000 participants à Bruxelles. «Cela ne peut et ne doit se faire que dans des conditions saines et sans danger», déclarent vendredi les organisateurs.

«Nous nous lançons maintenant dans la réorganisation afin de pouvoir accueillir tout le monde pour une édition complète en août», annonce l’association en charge de l’événement.

Plus de 80 groupes et organisations participent à la Belgian Pride Parade. Les organisateurs informeront les participants, partenaires et volontaires dans les jours à venir.