Au beffroi de Tournai, en soutien du personnel soignant du CHwapi

À l’initiative du carillonneur François Clément et avec le soutien de la Ville de Tournai, des mini-concerts de carillon de 20 minutes seront joués tous les vendredis soir à 20 h pendant la période de confinement, afin de soutenir le personnel soignant dont on ne soulignera jamais assez le dévouement pour aider la population à combattre cette épidémie de coronavirus.

Figurent au programme, des musiques qui font partie de la playlist du bonheur établie par l’ONU mais aussi des morceaux choisis par des infirmières, médecins… qui travaillent au Centre hospitalier de Wallonie picarde, le CHwapi.

Premier mini-concert dès ce soir à 20 h!

Et pour ceux et celles qui n’habitent pas en centre-ville et qui voudraient écouter les cloches résonner dans le ciel de Tournai, évitez de venir sur la Grand-Place afin de respecter les consignes de confinement. Faites comme si vous entendiez ce concert!