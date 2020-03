Huy: une trentaine de couturières fabriquent des masques

Elles cherchent du wax, des élastiques aussi… Une trentaine de couturières et aussi couturiers, sur Huy, fabriquent des masques.

À la tête de ce mouvement? Delphine Bruyère, Sandrina Gaillard et France Godelet, des Hutoises qui ont décidé de se relever les manches et d’agir. Bien vite, elles ont été rejointes par des amis, des connaissances, des collègues. Tous devenus, par la force des choses, couturières mais aussi couturiers car il y a aussi des hommes qui se sont installés derrière les machines à coudre.

Leur objectif? Fabriquer des masques en wax (un textile de coton ciré en mailles très serrées) pour aider le personnel soignant dans un premier temps mais aussi tout qui est en contact avec des malades du Covid-19. «On a trouvé un tuto et on a lancé la fabrication, explique Delphine Bruyère. On en a fourni au CHRH et l’hygiéniste a dit qu’ils étaient bons.» Ce que confirme Jean-François Ronveaux, directeur général de l’hôpital hutois, reconnaissant de cet élan de générosité. Mais il précise que «ces masques ne seront pas utilisés pour le personnel de première ligne car pour lui, il nous fait des masques validés. On les utilisera cependant de bon cœur dans d’autres unités.»

Et depuis, les machines à coudre tournent à plein régime. «Nous avons une trentaine de couturières en tout, ça a fait effet boule de neige», poursuit Delphine Bruyère. Un groupe s’est créé sur Facebook, les couturiers à la recherche de tissu et d’élastiques s’y informent. Delphine Bruyère centralisant les demandes et les colis de tissus. Déjà, la Hutoise a fourni le Château vert en masques fabriqués par les couturiers hutois. «J’y suis allée une fois, le directeur m’attendait dehors.» Une infirmière du centre neurologique de Fraiture est venue en chercher d’autres chez elle. Et Delphine Bruyère ajoute: «nous, on les fournit. Ils doivent être lavés avant d’être utilisés puis entre chaque utilisation. Oui, c’est à la bonne franquette mais si ça peut aider…»

L’appel lancé pour du matériel porte en tout cas ses fruits, autant pour le wax que pour l’élastique, mais il en faudra encore et encore. Et s’il n’y a plus de wax? «On peut utiliser du coton mais très épais. En fait, il y a un test simple: il faut que la fumée de cigarette ne puisse pas passer…»

Enfin, petit détail mais qui compte: ces couturiers et couturières participent à un élan de solidarité, «c’est un geste gratuit. Il est hors de question de payer pour du tissu…»

Sur Facebook: Groupe couture masques Huy et alentours