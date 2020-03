600 classes virtuelles en une semaine à la HELHa

Comme toutes les hautes écoles et universités, la HELHa a dû adapter son enseignement à la pandémie de coronavirus. Plus de 7900 étudiants se sont inscrits aux classes virtuelles.

Cela fait une semaine que les hautes écoles et les universités du pays ont basculé du cours en présentiel aux cours à distance afin de respecter les mesures gouvernementales tentant d’enrayer la propagation du coronavirus.

Dans chaque établissement, on s’emploie à permettre la continuité des cours. A la Haute École Louvain-en-Hainaut (HELHa), ce sont plus de 600 classes virtuelles qui se sont créées en une semaine, comptabilisant une moyenne de 45 personnes par classe.

C’est l’outil Teams, développé par Microsoft et qui connaît un pic de fréquentation à la suite de la pandémie de coronavirus, qui est largement utilisé par la HELHa. Actuellement, 550 membres du personnel (sur 1000 au total) et plus de 7900 étudiants sont inclus dans des Teams.

Appel à compétences lancé

Pour accompagner cette transition contrainte vers le télétravail et le téléenseignement, des dispositifs d’aide ont été mis en place par et pour les enseignants de la HELHa. Des formations express ont été proposées sur les trois implantations de l’école, à savoir Montignies-sur-Sambre, Mons et Tournai.

Le Service Informatique et la Cellule d’Appui Pédagogique sont à la manœuvre, mais un appel à compétences vient d’être lancé en interne. Il s’agit de trouver des relais parmi les enseignants et de décupler ainsi les possibilités de soutien pour les plus novices.

Ces derniers jours tous les membres du personnel ont basculé en télétravail, soit plus de 1000 personnes. Toutes les implantations de la HELHa travaillent à bureaux fermés. Concernant les stages, ils sont suspendus jusqu’au 5 avril, y compris ceux à l’étranger.

Enfin, la HELHa œuvre pour le retour, dans la mesure du possible, des étudiants en séjour ou études à l’étranger.