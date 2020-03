PHOTOS | De Milan à Los Angeles: plus de 40 clichés mémorables pour illustrer le confinement à travers le monde

Los Angeles, des images dignes de célèbres films et show télés. AFP

Les mesures de confinement décrétées un peu partout dans le monde afin d’endiguer la propagation de l’épidémie de coronavirus offrent d’improbables clichés de lieux pourtant célèbres et très prisés aujourd’hui désertés. Petit tour d’horizon aux quatre coins du globe.

ITALIE

Dans le Nord de l’Italie, la ville de Milan, l’une des plus touchées par l’épidémie et nouvel épicentre de celle-ci, apparaît pratiquement déserte.

Italie – La Piazza del Duomo, à Milan Photo News

Italie – Gallerie Vittorio Emmanuele, à Milan Photo News

À Venise, la situation est identique. Les touristes ont déserté en masse la cité des Doges.

Italie – Pont de Rialto, à Venise Photo News

Italie – La place Saint Marc, à Venise Photo News

À Rome, la capitale, les rues sont là aussi désertes.

Italie – Le château San Angelo, à Rome Photo News

Italie – Rome Photo News

Italie – La Piazza di Spagna, à Rome Photo News

Les services de nettoyage et de désinfection profitent de la nuit et des rues désertes pour effectuer leurs opérations.

Italie – Rome Photo News

ESPAGNE

Durement touché également, l’Espagne a pris des mesures plus fortes encore de confinement que l’Italie. De quoi là aussi offrir un lot d’images insolites avec les rues des grandes villes du pays vidées de leur substance.

Espagne – Las Ramblas, à Barcelone AFP

Espagne – Barcelone Photo News

Espagne – Madrid Photo News

Espagne – Madrid Photo News

Espagne – La Plaza Mayor, à Madrid Photo News

Espagne – La Puerta del Sol, à Madrid Photo News

Espagne – Le Camino de Ronda, à Grenade. Photo News

Espagne – L’aéroport Madrid-Barajas Adolfo Suarez, à Madrid AFP

Espagne – Palma Reporters/DPA

FRANCE

En France, malgré quelques débordements, les mesures drastiques de confinement commencent sont désormais respectées par une très large frange de la population, laquelle a désormais vidé les espaces publiques.

France – Place de la Mairie, à Paris Photo News

France – Les Champs-Élysées, à Paris Photo News

France – Les Champs-Élysées, à Paris Photo News

France – Pont du Carrousel, à Paris AFP

France – Paris AFP

Les plages de la Méditerranée sont également interdites depuis jeudi soir. La célèbre digue niçoise de la Promenade des Anglais est ainsi désertée à l’exception seule des forces de police qui patrouillent afin de faire respecter le confinement.

France – Promenade des Anglais, à Nice Photo News

Et cela vaut également pour les départements d’Outre-mer, comme par exemple sur l’île de La Réunion, où les principaux accès sont désertés, notamment la célèbre Route des Tamarins.

France – Île de La Reunion AFP

ROYAUME-UNI

D’abord minimisés par les autorités, les effets de la crise du coronavirus commencent à se faire durement ressentir au Royaume-Uni où des mesures plus dures ont été récemment prises afin d’enrayer la propagation de l’épidémie. Les rues y sont ainsi nettement moins fréquentées qu’en temps normal et les aéroports internationaux et le célèbre Underground – le métro – ont pris des allures de villes fantômes.

Royaume-Uni – Gatwick Airport, à Londres Photo News

Royaume-Uni, Stratford Station, à Londres AFP

ÉTATS-UNIS

Comme partout ailleurs, les mesures de confinement impactent grandement le trafic routier comme piéton dans plusieurs grandes villes américaines. Time Square, le centre névralgique et touristique de New York, est méconnaissable.

USA – Time Square, à New York Photo News

USA – New York Photo News

Même chose sur la côte Ouest où les rues de San Francisco et de Los Angeles sont aujourd’hui désertes après la mise en confinement de l’ensemble de l’État de Californie.

USA – San Francisco Photo News

USA – Los Angeles AFP

USA – Las Vegas AFP

USA – Las Vegas AFP

USA – Huntington Beach, Californie AFP

PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, les autorités ont opté pour une autre stratégie que le confinement de l’ensemble de la population. Pourtant, les rues de Maastricht, ville pourtant animée avec ses très nombreux commerces en centre-ville, demeurent vides en journée.

Pays-Bas: Maastricht ÉdA – Philippe Labeye

ALLEMAGNE

Nos voisins allemands ne dérogent pas à la règle. Nombreuses sont les artères de grandes villes où pas un chat ne se promène, les stations de métro où les voyageurs se comptent à l’unité.

Allemagne – Station du jardin zoologique, Berlin Christoph Soeder/dpa

C’est notamment le cas de la principale place financière du pays, Francfort, désertée de ses habituels passants tout de costards vêtus.

Allemagne – La place Willy-Brandt, à Francfort Reporters/DPA

Allemagne – Neue Mainzer Straße, à Francfort Reporters/DPA

Allemagne – Gera Reporters/DPA

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

La République tchèque a été l’un des premiers pays à prendre d’imposantes mesures pour sa population. En découle depuis plusieurs jours des allures de villes fantômes un partout sur le territoire, à commencer par la capitale où Prague, sous un ciel peu dégagé, ne compte pratiquement aucun touriste sur son célèbre et habituellement mouvementé Pont Charles.

République tchèque – le Pont Charles, à Prague AFP

ISRAËL

Du côté de l’État d’Israël, les mesures de confinement ont également entraîné lé désertification des pricniapux axes de communication entre les villes, ainsi que dans et autour de Jérusalem.

Israël – Axes menant à Jérusalem AFP

AUSTRALIE

Comme dans de nombreux autres et célèbres points de vue touristiques, les abords de l’opéra de Sydney sont désertés. Seuls quelques touristes munis de masques pour la plupart, osent s’y aventurer.

Australie – Sydney AFP

Australie – l’un des plus célèbres centres commerciaux de Sydney AFP

INDONÉSIE

Même dans les pays les plus reculés, d’imposantes mesures de confinement et de désinfection ont été prises, comme par exemple en Indonésie.