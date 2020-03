Coronavirus: tous les parkings gratuits à Wavre

Suite à l’épidémie de coronavirus, la Ville de Wavre met ses parkings à disposition gratuitement, tant en voirire que dans les parkings à barrière.

La Ville de Wavre l’a annoncé via Facebook mercredi soir: jusqu’au 5 avril, tous ses parkings seront gratuits, tant en voirie que dans les parkings à barrière.

«À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. L’objectif de celle-ci est clairement de respecter les consignes données par le Fédéral, la Province et les experts sanitaires, annonce ce communiqué. Cette mesure est prise pour faire en sorte que les gens circulent le moins possible. Il s’agit donc de les rapprocher de leurs habitations, des commerces d’alimentation et des pharmacies. Nous pensons également que, vivant toutes et tous, une situation inédite génératrice de beaucoup d’incertitudes et de stress, il faut revoir le sens des priorités. Et à Wavre, notre priorité est plus que jamais la santé et le bien-être de nos concitoyens.»

«Laisser les sociétés privées Streeteo et Indigo poursuivre leurs activités durant cette période de confinement nous a semblé indélicat», estime-t-on encore à la Ville.