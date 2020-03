Frontière franco-belge: interdiction de la franchir, rappelle la police

Aller chercher de l’eau moins chère en France? C’est non, rappellent les services de police.

Les mesures de confinement visant à stopper le coronavirus autorisent les Belges à sortir de chez eux pour effectuer des courses alimentaires. Près de chez eux. Pas question donc de profiter de ce prétexte pour faire une balade en voiture ou mieux encore, franchir la frontière pour acheter des produits moins chers, comme de l’eau, de l’alcool, du carburant…

Apparemment, ce n’est pas encore clair dans tous les esprits, à en croire le rappel que fait ce jour la zone de police des Hauts-Pays, qui rappelle que tout déplacement non-essentiel de l’autre côté de la frontière est interdit, à quelques exceptions.

Les seules personnes autorisées à franchir la frontière sont: les professionnels (de la santé, travailleurs frontaliers, transporteurs de marchandises), les ressortissants étrangers domiciliés soit en France ou en Belgique et les personnes ayant la garde alternée d’un enfant dont l’autre parent est domicilié soit en Belgique ou en France et les étrangers disposant d’un permis de séjour soit belge, français ou européen famille et rejoignant leur domicile conjoint et enfants.

En Belgique, il n’y a pas de système d’attestation mis en place. mais il faut pouvoir se justifier auprès des forces de l’ordre. En France, pour les Belges comme pour les Français, des attestations de déplacement dérogatoire et de déplacement professionnel sont nécessaires. Si vous ne l’avez pas ou que votre justification est insuffisante, c’est l’amende.