Les Affaires étrangères planifient le rapatriement de 300 Belges depuis la Tunisie

Les Affaires étrangères planifient un probable trajet de rapatriement de 300 Belges qui se trouvent actuellement en Tunisie.

Environ 29.000 Belges se trouvant à l’étranger se sont déjà enregistrés sur le site Travellers Online. Ils ne sont pas forcément en difficulté, mais il leur est conseillé de revenir au pays dès que possible.

«C’est faisable via des vols commerciaux depuis certains pays. Nous demandons alors aux gens de prendre d’abord contact avec leur compagnie aérienne ou tour-opérateur. Si ce n’est pas possible de revenir, on conseille aux gens de rester où ils sont. Cela n’a pas de sens de courir vers l’aéroport et de s’y presser avec d’autres s’il n’y a pas de vols», détaille sur la VRT Karl Lagatie, porte-parole des Affaires étrangères.

Parallèlement, des vols de rapatriement sont organisés là où cela le permet. Quelque 1.300 Belges ont ainsi été rapatriés depuis le Maroc cette semaine.

La Tunisie a quant à elle fermé son espace aérien mercredi pour les vols originaires, notamment, de la Belgique.

Les Affaires étrangères étant assaillies de demandes de personnes situées à l’étranger, il a été décidé d’augmenter la capacité du call-center dédié (02/501 4000), qui sera désormais disponible 24h/24, selon Karl Lagatie.